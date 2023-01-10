В Иркутской области в новогодние праздники убили 13 человек

Все подозреваемые задержаны
С 1 по 8 января в Иркутской области насильственной смертью погибли 13 человек. Возбуждено шесть уголовных дел об убийстве и семь – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Все преступления были раскрыты, подозреваемые задержаны в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
- Так, днём 1 января в Саянске в ходе драки 29-летний мужчина нанёс множественные ножевые ранения малознакомому мужчине, который впоследствии скончался. Вечером в этот же день в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего расчленил её тело, - уточнили в ведомстве.
4 января на улице в СНТ «Химик» в Братске было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Позже следователи установили, что он скончался от множественных побоев. Спустя несколько дней полицейские установили двух подозреваемых в преступлении. На допросе они пояснили, что в ходе распития спиртных напитков на даче они избили знакомого, а когда поняли, что он скончался, вывезли его тело в другую часть садоводства.
С начала января в Иркутской области в результате пожаров погибли пять человек, детей среди погибших нет. Проводятся доследственные проверки.
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