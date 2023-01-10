10 января

09 января

Популярное

В Иркутской области в новогодние праздники убили 13 человек

В Иркутской области в новогодние праздники убили 13 человек
Происшествия, 
Все подозреваемые задержаны

С 1 по 8 января в Иркутской области насильственной смертью погибли 13 человек. Возбуждено шесть уголовных дел об убийстве и семь – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Все преступления были раскрыты, подозреваемые задержаны в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

- Так, днём 1 января в Саянске в ходе драки 29-летний мужчина нанёс множественные ножевые ранения малознакомому мужчине, который впоследствии скончался. Вечером в этот же день в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего расчленил её тело, - уточнили в ведомстве.

4 января на улице в СНТ «Химик» в Братске было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Позже следователи установили, что он скончался от множественных побоев. Спустя несколько дней полицейские установили двух подозреваемых в преступлении. На допросе они пояснили, что в ходе распития спиртных напитков на даче они избили знакомого, а когда поняли, что он скончался, вывезли его тело в другую часть садоводства.

С начала января в Иркутской области в результате пожаров погибли пять человек, детей среди погибших нет. Проводятся доследственные проверки. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Происшествия, 10.01.2023
Воры вынесли сейф на улицу, но не смогли его вскрыть
В Бурятии в ДТП пострадали двое мальчиков
В Бурятии в ДТП пострадали двое мальчиков
Происшествия, 10.01.2023
Авария произошла на федеральной трассе
В Улан-Удэ нашли мёртвыми двух девочек
В Улан-Удэ нашли мёртвыми двух девочек
Происшествия, 10.01.2023
Тела нашли возле многоэтажного дома
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, 10.01.2023
Инцидент произошёл в утренние часы 
В Улан-Удэ неизвестный угрожал ребёнку в кинотеатре и бросался на его мать
В Улан-Удэ неизвестный угрожал ребёнку в кинотеатре и бросался на его мать
Происшествия, 10.01.2023
Мужчину, который заявился туда пьяным, уже разыскивает полиция
В Бурятии сноубордист попал под снежную лавину
В Бурятии сноубордист попал под снежную лавину
Происшествия, 09.01.2023
Его откопали из-под метрового слоя снега
Под Иркутском бродячие собаки сильно искусали косулю
Под Иркутском бродячие собаки сильно искусали косулю
Происшествия, 09.01.2023
Животное спасли работники промышленной базы
В Бурятии осудили приятелей, напавших на АЗС с топором и ружьём
В Бурятии осудили приятелей, напавших на АЗС с топором и ружьём
Происшествия, 09.01.2023
Мужчины отправятся в колонию строгого режима
Забайкалец убил и расчленил собутыльника
Забайкалец убил и расчленил собутыльника
Происшествия, 09.01.2023
О пропаже мужчины заявила его жена
В Забайкалье пассажир достал оружие за отказ отвезти его по адресу
В Забайкалье пассажир достал оружие за отказ отвезти его по адресу
Происшествия, 09.01.2023
Потерпевший водитель подобрал мужчину, голосовавшего на дороге
Иркутянка перевела мошенникам более семи миллионов рублей
Иркутянка перевела мошенникам более семи миллионов рублей
Происшествия, 09.01.2023
За восемь дней жители Иркутской области лишились 11 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^