Он срубил деревьев на 169 тысяч рублей
Прибайкальский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего лесничего. Он признан виновным по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Служебный подлог».
В декабре 2021 года лесничий совершил незаконное клеймение деревьев, не подлежащих рубке. В итоге их в последующем вырубили лесозаготовители.
Кроме того, мужчина, скрывая незаконную рубку, внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения о якобы отсутствии нарушений при заготовке древесины.
В результате незаконных действий лесному фонду причинён ущерб на сумму 169 тысяч рублей. В ходе расследования фигурант дела ущерб возместил.
- Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
Происшествия, Фото:
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