21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом

В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
Происшествия,  Фото:из архива
Он срубил деревьев на 169 тысяч рублей

Прибайкальский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего лесничего. Он признан виновным по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

В декабре 2021 года лесничий совершил незаконное клеймение деревьев, не подлежащих рубке. В итоге их в последующем вырубили лесозаготовители.

Кроме того, мужчина, скрывая незаконную рубку, внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения о якобы отсутствии нарушений при заготовке древесины.

В результате незаконных действий лесному фонду причинён ущерб на сумму 169 тысяч рублей. В ходе расследования фигурант дела ущерб возместил.

- Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.


суд приговор прокуратура черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
Происшествия, 21.12.2022
Он срубил деревьев на 169 тысяч рублей 
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 20.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Происшествия, 20.12.2022
Девочка опрокинула на себя таз с кипятком
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Происшествия, 20.12.2022
Вора приговорили к обязательным работам 
В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 20.12.2022
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения
На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
Происшествия, 20.12.2022
В Таксимо посреди дня произошла крупная коммунальная авария
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
Происшествия, 20.12.2022
Мужчину поймали на месте преступления
В Забайкалье задержали известного бурятского борца
В Забайкалье задержали известного бурятского борца
Происшествия, 20.12.2022
Цыбику Максарову вменяют участие в ОПГ, действовавшей на границе
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
В Бурятии вор уснул на диване в пустой квартире
Происшествия, 20.12.2022
Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик
У жительницы Бурятии сгорела баня
У жительницы Бурятии сгорела баня
Происшествия, 20.12.2022
Ущерб оценён в 100 тысяч рублей
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Происшествия, 20.12.2022
Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
Происшествия, 20.12.2022
Задержанные приехали из Забайкальского края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^