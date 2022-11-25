Улан-удэнец до смерти избил сожительницу

Женщина скончалась в больнице



23 ноября в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончалась 48-летняя женщина, которую несколько дней назад госпитализировали с побоями.



Установлено, что избил женщину 42-летний сожитель. Мужчина был задержан, на допросе он дал признательные показания.



По данным следствия, 18 ноября пара в компании родственников и знакомых отдыхала в гостях в доме на Левом берегу. Все гости распивали спиртное.



- Вечером на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина нанёс несколько ударов сожительнице кулаками и ногами по голове и другим частям тела. После чего скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней от полученных травм головы и повреждений головного мозга она скончалась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



