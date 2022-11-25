Поиски девочки идут, но пока безрезультатно
24 ноября около 23 часов в правоохранительные органы в Чите поступило сообщение о 12-летней девочке, которая утром ушла в школу и не вернулась.
Доследственную проверку начали следователи.
- Следователи совместно с полицейскими проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств исчезновения ребенка. Провели осмотр дома, где живет девочка, опросили родителей, классного руководителя, педагогов школы, в которой обучается девочка. Устанавливаются и опрашиваются одноклассники и друзья девочки, выясняется обстановка в семье, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
Поиски девочки продолжались до утра 25 ноября, но пока её не нашли. К делу подключились привлечены следователи-криминалисты. Совместно с сотрудниками полиции и добровольцами проводится поиск девочки.
Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей девочки, с просьбой позвонить по телефону: +7 914-454-00-62.
В Чите 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась
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