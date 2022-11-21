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Крупная часть Улан-Удэ осталась без воды

Крупная часть Улан-Удэ осталась без воды
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Без воды остались части Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов 

Сегодня вечером крупная часть Улан-Удэ из-за аварийной ситуации осталась без воды.

Установлено, что из-за отключения электроэнергии «встали» насосы на насосной станции.

- В 20:35 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без воды часть Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов. Бригады ПАО «Россети Сибирь» выехали на осмотр, - прокомментировали в мэрии.

Ориентировочное время включения – один час, уточнили в администрации города в 21.05.

Точное количество попавших под отключение домов и социальных объектов устанавливается.    


отключение воды

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