Крупная часть Улан-Удэ осталась без воды

Без воды остались части Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов
Сегодня вечером крупная часть Улан-Удэ из-за аварийной ситуации осталась без воды.
Установлено, что из-за отключения электроэнергии «встали» насосы на насосной станции.
- В 20:35 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без воды часть Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов. Бригады ПАО «Россети Сибирь» выехали на осмотр, - прокомментировали в мэрии.
Ориентировочное время включения – один час, уточнили в администрации города в 21.05.
Точное количество попавших под отключение домов и социальных объектов устанавливается.
Без воды остались части Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов
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