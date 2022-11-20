На севере Бурятии водитель «КамАЗа» оставил жителей посёлка без света

Мужчина сбил опору электропередачи



В посёлке Ангоя Северо-Байкальского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Железобетонная опора электропередачи по ул. 26 Бакинских комиссаров сбита водителем «КАМАЗа». Об этом сообщили утром в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Без электроэнергии утром остались 508 человек. «В 06:05 выехала бригада РЭС из г. Северобайкальск», - говорится в группе.



Также здесь отметили, что решается вопрос по подвозу воды населению.



- Работает центральная котельная в штатном режиме, организована авиалесоохраной подпитка привозной водой. Направлена для запитки водозабора ДЭС из г. Северобайкальск мощностью 60 кВт, - добавили позднее в группе.



Сейчас в группе сообщили, что электроэнергия частично восстановлена.



- Подключены все, кто не связан с опорой по ул. 26 Бакинских комиссаров. Остаются без электроэнергии ориентировочно - 60 человек, КНС, очистные, водозабор, - заключили в «Северобайкалье-инфо.24/7».







