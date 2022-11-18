Дорожный конфликт сняли на видео
В Иркутске между двумя водителями произошёл дорожный конфликт. При этом один из участников вёл себя неадекватно, выражался нецензурной бранью. Он сыпал угрозами в адрес второго водителя, который снимал происходящее на видео.
«Я тебя найду, чёрт, найду!» - кричал он и угрожал «воткнуть» телефон в одно место.
Иркутским сотрудникам ГИБДД попалась эта видеозапись в соцсетях. Вскоре автохама удалось вычислить и задержать.
Выяснилось, что агрессивный 33-летний местный житель ранее никогда не получал водительского удостоверения, управлял иномаркой без соответствующих документов на неё, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также не зарегистрированным в установленном порядке. Ранее этот мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
- Осознаю свою вину, в самой большой мере, что есть. Перед этим человек очень большое желание извиниться. Чисто, искренне. Раскаиваюсь. Осознаю, понимаю, - сказал задержанный автомобилист на камеру автоинспекторам.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, в отношении мужчины составили несколько административных материалов за допущенные нарушения действующего законодательства в области дорожного движения. Автомобиль гражданина помещён на специализированную стоянку для задержанного автотранспорта.
Также отмечается, что с мужчиной полицейские провели дополнительную профилактическую беседу о «недопустимости хамского поведения и нарушений требований законов Российской Федерации».
«Я тебя найду, чёрт!»: В Иркутске задержали автохама и арестовали его машину
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