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«Я тебя найду, чёрт!»: В Иркутске задержали автохама и арестовали его машину

«Я тебя найду, чёрт!»: В Иркутске задержали автохама и арестовали его машину
Происшествия, 
Дорожный конфликт сняли на видео

В Иркутске между двумя водителями произошёл дорожный конфликт. При этом один из участников вёл себя неадекватно, выражался нецензурной бранью. Он сыпал угрозами в адрес второго водителя, который снимал происходящее на видео.

«Я тебя найду, чёрт, найду!» - кричал он и угрожал «воткнуть» телефон в одно место.

Иркутским сотрудникам ГИБДД попалась эта видеозапись в соцсетях. Вскоре автохама удалось вычислить и задержать.

Выяснилось, что агрессивный 33-летний местный житель ранее никогда не получал водительского удостоверения, управлял иномаркой без соответствующих документов на неё, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также не зарегистрированным в установленном порядке. Ранее этот мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- Осознаю свою вину, в самой большой мере, что есть. Перед этим человек очень большое желание извиниться. Чисто, искренне. Раскаиваюсь. Осознаю, понимаю, - сказал задержанный автомобилист на камеру автоинспекторам.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, в отношении мужчины составили несколько административных материалов за допущенные нарушения действующего законодательства в области дорожного движения. Автомобиль гражданина помещён на специализированную стоянку для задержанного автотранспорта.

Также отмечается, что с мужчиной полицейские провели дополнительную профилактическую беседу о «недопустимости хамского поведения и нарушений требований законов Российской Федерации».

ГИБДД водители

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