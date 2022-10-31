Супруги собирали шишки вместе, но затем разделились
Утром 31 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в село Мыло Закаменского района. В тайге в субботу, 29 октября, потерялась 39-летняя женщина.
- По имеющейся информации, женщина вместе с мужем отправилась в лес за сбором дикоросов. Во время сбора шишек супруги разделились и разошлись в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, её супруг сообщил о пропаже родственникам и принялся искать жену самостоятельно. Спустя сутки самостоятельного поиска сын обратился за помощью в службы экстренного реагирования, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также в поисках задействованы полицейские и местные жители.
Спасатели напоминают, что в лесу следует носить яркую одежду, брать с собой нож, спички (надежно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Ведь сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения.
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
Происшествия, Фото:
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