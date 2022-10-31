31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек

В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Супруги собирали шишки вместе, но затем разделились

Утром 31 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в село Мыло Закаменского района. В тайге в субботу, 29 октября, потерялась 39-летняя женщина.

- По имеющейся информации, женщина вместе с мужем отправилась в лес за сбором дикоросов. Во время сбора шишек супруги разделились и разошлись в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, её супруг сообщил о пропаже родственникам и принялся искать жену самостоятельно. Спустя сутки самостоятельного поиска сын обратился за помощью в службы экстренного реагирования, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также в поисках задействованы полицейские и местные жители.

Спасатели напоминают, что в лесу следует носить яркую одежду, брать с собой нож, спички (надежно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Ведь сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения.

пропавшие без вести спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 31.10.2022
Также мужчина ранил супругу погибшего
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
Происшествия, 31.10.2022
Супруги собирали шишки вместе, но затем разделились
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
Происшествия, 31.10.2022
У него изъяли два ножа и газовый баллончик
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
Происшествия, 31.10.2022
Убийство произошло, когда гостью попросили на выход
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия, 31.10.2022
Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Происшествия, 31.10.2022
Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
Происшествия, 31.10.2022
Автомобили заблокировали трамвайные пути
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
Происшествия, 31.10.2022
В одном из дорожных происшествий пострадали два человека 
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 31.10.2022
Работник учреждения лесного хозяйства обвиняется в незаконной рубке и служебным подлоге
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
Происшествия, 31.10.2022
По вине водителя самосвала погиб пассажир 
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
Происшествия, 30.10.2022
Инцидент произошёл в Сосновом Бору

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^