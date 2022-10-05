Житель Бурятии украл телефон и продал соседке

Вор соврал, что это его телефон



3 октября в отдел МВД России по Кабанскому району обратилась 58-летняя местная жительница. Жительница посёлка Каменск рассказала полицейским о том, что на прошлой неделе из её квартиры пропал мобильный телефон. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался ранее судимый 36-летний местный житель.



Как выяснилось, в тот сентябрьский вечер он, будучи пьяным, вместе с другом пришёл в гости. Женщина оставалась в комнате. А мужчины начали распивать алкогольные напитки с хозяином дома. В какой-то момент гость стащил мобильный телефон с подоконника и вытащил его из чехла.



Телефон в дальнейшем он продал соседке, соврав, что гаджет принадлежит ему.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный телефон изъят полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



