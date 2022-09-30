Деньги обронила 82-летняя пенсионерка
62-летняя жительница Северобайкальска ответит за кражу немаленькой суммы денег в отделении банка. Она прикарманила деньги, которые случайно обронила на пол 82-летняя посетительница банка.
- Заявление о краже крупной суммы – 160 тысяч рублей поступило в полицию в конце августа. 82-летняя жительница Северобайкальска рассказала, что пришла в отделение банка обналичить вклад в сумме 200 тысяч рублей. Осуществив через банкомат с помощью специалиста финансовую операцию, она забрала из устройства купюры и положила в сумку, не заметив, что большая часть банкнот упала на пол, - рассказали в МВД по Бурятии.
Затем пожилая женщина направилась в операционный зал – попросить банковского работника помочь с переводом денег сыну.
В это время другая зашедшая в банк 64-летняя посетительница подобрала утерянные купюры. Она оплатила свой кредит, а затем ушла с украденными деньгами.
Убедившись, что банкноты настоящие, воровка потратила почти 50 тысяч рублей. Большую часть похищенного – около 100 тысяч рублей – полицейские у неё изъяли.
Ранее к уголовной ответственности местная жительница не привлекалась. Она раскаялась в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».
В Бурятии женщина украла 160 тысяч, которые бабушка уронила в банке
Происшествия, Фото:
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