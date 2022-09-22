Женщина уснула на лавочке во дворе дома
Читинка обратилась в полицию с заявлением о том, что у неё украли сумку, в которой находились сотовый телефон «Самсунг» и четыре тысячи рублей. Полицейские установили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым во дворе дома распивала спиртные напитки. После того, как потерпевшая уснула прямо на лавочке, новый знакомый украл её вещи и сбежал.
- Сотрудникам полиции потерпевшая сообщила только приметы подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность гражданина установлена. Им оказался 37-летний житель Читы. Подозреваемого доставили в отдел полиции, от него получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотовый телефон у него изъяли и вернули потерпевшей. Украденные деньги он потратил по своему усмотрению.
Новый знакомый украл деньги и телефон у спящей читинки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 22.09.2022
Женщина уснула на лавочке во дворе дома
Происшествия, 22.09.2022
Сельхозтехнику мужчина собирался сдать на металл
Мужчина снял со своей возлюбленной скальп
Сорвало 50% кровли здания
Порывы ветра доходили до 22 м/с
Они нанесли ущерб почти на 10 миллионов рублей
Женщина стащила кошелёк в аптеке
Пожар случился ночью
Скрываясь от следствия, мужчина поменял персональные данные
Ещё три человека получили травмы
Приговор вынес Советский районный суд
Возгорание предотвратили благодаря охранной сигнализации и пожарному извещателю
Юноша переходил дорогу не по «зебре»
Два года отец делал нерегулярные выплаты
Перед судом предстанут четверо обвиняемых