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Новый знакомый украл деньги и телефон у спящей читинки

Новый знакомый украл деньги и телефон у спящей читинки
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина уснула на лавочке во дворе дома

Читинка обратилась в полицию с заявлением о том, что у неё украли сумку, в которой находились сотовый телефон «Самсунг» и четыре тысячи рублей. Полицейские установили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым во дворе дома распивала спиртные напитки. После того, как потерпевшая уснула прямо на лавочке, новый знакомый украл её вещи и сбежал.

- Сотрудникам полиции потерпевшая сообщила только приметы подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность гражданина установлена. Им оказался 37-летний житель Читы. Подозреваемого доставили в отдел полиции, от него получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотовый телефон у него изъяли и вернули потерпевшей. Украденные деньги он потратил по своему усмотрению.
кража Чита

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