19 августа

18 августа

Популярное

Работница МФО тайно оформляла кредиты на жителей Бурятии

Работница МФО тайно оформляла кредиты на жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевшими стали 19 человек

В полицию Хоринского района Бурятии поступило несколько заявлений о мошенничествах от местных жителей. Так, жительнице села Удинск пришло судебное извещение о задолженности по кредиту в микрофинансовой организации. Женщина ранее брала займ, но полностью выплатила его, и поэтому обратилась полицию.

Полицейские в ходе проверки установили вину 34-летней работница микрофинансовой организации. Имея доступ к базе данных, она оформила кредитные обязательства. Полученные деньги женщина потратила.

Выяснилось, что жертвами мошеннических действий работницы стали 19 жителей района, ранее оформлявших займы в этой фирме.

Общий ущерб составил около 160 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Женщина раскаялась в содеянном и частично возместила причинённый ущерб.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
Происшествия, 19.08.2022
После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили
В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
Происшествия, 19.08.2022
Марихуану вёз житель иркутянин, отдохнувший в Тунке
В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
Происшествия, 19.08.2022
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости
В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
Происшествия, 19.08.2022
Признаков насильственной смерти не обнаружено
В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
Происшествия, 19.08.2022
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз
В Улан-Удэ с начала года произошло 19 ДТП с трамваями
В Улан-Удэ с начала года произошло 19 ДТП с трамваями
Происшествия, 19.08.2022
Смертельная авария произошла в четверг
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 19.08.2022
С огнём справились в первые часы
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
Происшествия, 19.08.2022
Вчерашняя предварительная информация о личности пенсионерки не подтвердилась 
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Происшествия, 19.08.2022
Получившие ранение мужчина скончался в больнице
В Иркутске раскрыли убийство 21-летней давности
Происшествия, 18.08.2022
Подозреваемый все эти годы скрывался в Краснодаре, подделав паспорт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^