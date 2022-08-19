Работница МФО тайно оформляла кредиты на жителей Бурятии

Потерпевшими стали 19 человек



В полицию Хоринского района Бурятии поступило несколько заявлений о мошенничествах от местных жителей. Так, жительнице села Удинск пришло судебное извещение о задолженности по кредиту в микрофинансовой организации. Женщина ранее брала займ, но полностью выплатила его, и поэтому обратилась полицию.



Полицейские в ходе проверки установили вину 34-летней работница микрофинансовой организации. Имея доступ к базе данных, она оформила кредитные обязательства. Полученные деньги женщина потратила.



Выяснилось, что жертвами мошеннических действий работницы стали 19 жителей района, ранее оформлявших займы в этой фирме.



Общий ущерб составил около 160 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полиция возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».



Женщина раскаялась в содеянном и частично возместила причинённый ущерб.

