Потерпевшими стали 19 человек
В полицию Хоринского района Бурятии поступило несколько заявлений о мошенничествах от местных жителей. Так, жительнице села Удинск пришло судебное извещение о задолженности по кредиту в микрофинансовой организации. Женщина ранее брала займ, но полностью выплатила его, и поэтому обратилась полицию.
Полицейские в ходе проверки установили вину 34-летней работница микрофинансовой организации. Имея доступ к базе данных, она оформила кредитные обязательства. Полученные деньги женщина потратила.
Выяснилось, что жертвами мошеннических действий работницы стали 19 жителей района, ранее оформлявших займы в этой фирме.
Общий ущерб составил около 160 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полиция возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Женщина раскаялась в содеянном и частично возместила причинённый ущерб.
Работница МФО тайно оформляла кредиты на жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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