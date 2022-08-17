В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов

Один из обманутых клиентов потерял 440 тысяч рублей



В Улан-Удэ сотрудники подразделения экономической безопасности возбудили уголовное дело на директора туристической фирмы, присвоившей деньги клиентов.



Ранее в полицию обратился 39-летний житель столицы Бурятии. Он сообщил, что ещё осенью 2021 года решил приобрести туристическую путёвку для отдыха за рубежом. Поездка планировалась заранее, и он обратился в турагентство.



В офисе был заключен договор на оказание туристических услуг, на основании которого клиент оплатил более 440 тысяч рублей. Когда подошло время поездки, мужчина вылетел в Москву. Однако в головном офисе туристического агентства ему сообщили, что его путёвка и билеты в жаркую страну – подделка.



Мужчина позвонил в Улан-Удэ, однако ему никто не ответил. Тогда он оплатил путёвку в московском офисе и всё же улетел отдыхать.



По возвращении в столицу Бурятии мужчина попытался найти директора туристической фирмы и вернуть свои деньги. Однако женщина не пошла на контакт.



- В ходе разбирательства 39-летняя предприниматель пояснила, что деньги клиента она присвоила и потратила на свои нужды. В дальнейшем оперативникам стало известно, что от действий злоумышленницы пострадало уже восемь человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



До этого подозреваемая никогда не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь же на неё возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Всех, кто ещё пострадал от действий недобросовестного предпринимателя, МВД просит обратиться в полицию.

