Один из обманутых клиентов потерял 440 тысяч рублей
В Улан-Удэ сотрудники подразделения экономической безопасности возбудили уголовное дело на директора туристической фирмы, присвоившей деньги клиентов.
Ранее в полицию обратился 39-летний житель столицы Бурятии. Он сообщил, что ещё осенью 2021 года решил приобрести туристическую путёвку для отдыха за рубежом. Поездка планировалась заранее, и он обратился в турагентство.
В офисе был заключен договор на оказание туристических услуг, на основании которого клиент оплатил более 440 тысяч рублей. Когда подошло время поездки, мужчина вылетел в Москву. Однако в головном офисе туристического агентства ему сообщили, что его путёвка и билеты в жаркую страну – подделка.
Мужчина позвонил в Улан-Удэ, однако ему никто не ответил. Тогда он оплатил путёвку в московском офисе и всё же улетел отдыхать.
По возвращении в столицу Бурятии мужчина попытался найти директора туристической фирмы и вернуть свои деньги. Однако женщина не пошла на контакт.
- В ходе разбирательства 39-летняя предприниматель пояснила, что деньги клиента она присвоила и потратила на свои нужды. В дальнейшем оперативникам стало известно, что от действий злоумышленницы пострадало уже восемь человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
До этого подозреваемая никогда не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь же на неё возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Всех, кто ещё пострадал от действий недобросовестного предпринимателя, МВД просит обратиться в полицию.
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Один из обманутых клиентов потерял 440 тысяч рублей
Оба инцидента произошли с самолётами Ан-24
В квартиру неожиданно для хозяев пришёл полицейский
Лоб в лоб столкнулись иномарки
Житель Иркутской области пропал ещё конце июля
У мужчины изъяли слитки на 6,5 млн рублей
На борту находились 48 человек
Мужчины поочерёдно наносили удары жертве
Когда магазин закрылся, мальчики стали бегать там и веселиться
Сожительница погибшего ушла из дома, так как он дебоширил
Столкнулись кроссовер и большегруз
Среди имитаций встречались только крупные номиналы
Инцидент произошёл в микрорайоне Загорск
Без электроэнергии остался, в том числе, детский сад
Следователи выясняют обстоятельства происшествия