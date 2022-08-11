В аэропорту Улан-Удэ у пассажира изъяли почти 5 тысяч долларов

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Валюту почуяла служебная собака



В международном аэропорту «Байкал» у иностранца изъяли 4800 долларов США, так как они не были задекларированы. Об этом сообщили в Бурятской таможне.



Иностранный турист прилетел в Улан-Удэ авиарейсом из столицы Монголии. Во время прохождения пассажира по зелёному коридору служебная собака таможенников обозначила своим поведением возможное наличие денег в чемодане туриста.



Проведённый досмотр показал, что у пассажира при себе было 14 800 долларов (148 банкнот номиналом по 100 долларов). Ввозимая сумма почти на 5 тысяч долларов превышала беспошлинную норму и не была внесена в пассажирскую таможенную декларацию, как требуют таможенные правила.



По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении иностранца дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России. Валюта, превышающая беспошлинную норму ввоза (4800 долларов), изъята и помещена в камеру вещественных доказательств.



- Ввозить наличные денежные средства в Россию можно в любом количестве. Но если общая сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США, её необходимо задекларировать путём подачи пассажирской таможенной декларации и следовать по красному коридору. В случае если вы ввозите валюту в эквиваленте более 100 тысяч долларов США, необходимо документально подтвердить происхождение денежных средств, - напомнил начальник Улан-Удэнского таможенного поста Александр Третьяков.





