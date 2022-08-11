Нападавший свалил всё на состояние алкогольного опьянения
В начале января житель Прибайкальского района Бурятии у себя дома распивал спиртное с друзьями, пришедшими к нему в гости.
С одним из них пьяный хозяин дома поссорился из-за пустяка. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Разозлившийся мужчина схватил нож и дважды ударил своего гостя в живот.
Потерпевший получил тяжёлую травму, но врачи спасли ему жизнь.
В судебном заседании сельчанин вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Он заявил, что виной всему стало алкогольное опьянение, иначе ничего подобного бы не произошло.
- Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Прибайкальского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общий ущерб составил 177 тысяч рублей
Юноша взял машину родителей без спроса
Нападавший свалил всё на состояние алкогольного опьянения
Мошенники «обрабатывали» жертву два дня
Трамваи простаивали менее часа
Происшествие случилось поздно вечером
Трагедия произошла на придомовой территории
Мужчину задержали росгвардейцы
Лесной пожар возник недалеко от Гремячинска
Женщину на год отправили в колонию
Он угнали машину, чтобы доехать до дома
Расследуется уголовное дело
Воровку задержали росгвардейцы
По счастливой случайности никто не пострадал
Полицейские устанавливают личность погибшей