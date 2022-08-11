Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом

Нападавший свалил всё на состояние алкогольного опьянения



В начале января житель Прибайкальского района Бурятии у себя дома распивал спиртное с друзьями, пришедшими к нему в гости.



С одним из них пьяный хозяин дома поссорился из-за пустяка. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Разозлившийся мужчина схватил нож и дважды ударил своего гостя в живот.



Потерпевший получил тяжёлую травму, но врачи спасли ему жизнь.



В судебном заседании сельчанин вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Он заявил, что виной всему стало алкогольное опьянение, иначе ничего подобного бы не произошло.



- Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Прибайкальского районного суда.



Приговор в законную силу не вступил.

