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Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом

Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нападавший свалил всё на состояние алкогольного опьянения

В начале января житель Прибайкальского района Бурятии у себя дома распивал спиртное с друзьями, пришедшими к нему в гости.

С одним из них пьяный хозяин дома поссорился из-за пустяка. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Разозлившийся мужчина схватил нож и дважды ударил своего гостя в живот.

Потерпевший получил тяжёлую травму, но врачи спасли ему жизнь.

В судебном заседании сельчанин вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Он заявил, что виной всему стало алкогольное опьянение, иначе ничего подобного бы не произошло.

- Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Прибайкальского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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