Машину с пьяным водителем заблокировали росгвардейцы
В селе Курумкан в Бурятии местные жители сообщили в полицию об опасном автомобилисте. Машина ездила по центру села на большой скорости, нарушая ПДД, виляя из стороны в сторону и выезжая на полосу встречного движения.
Ориентировку получили росгвардейцы. Вскоре они заблокировали и остановили автомобиль на соседней улице. В ходе разбирательств было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
- Задержанный 23-летний местный житель ранее уже был лишён права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя передали сотрудникам ДПС, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Виляние по дороге выдало пьяного водителя в Бурятии
Происшествия, Фото:
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