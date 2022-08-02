Виляние по дороге выдало пьяного водителя в Бурятии

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Машину с пьяным водителем заблокировали росгвардейцы



В селе Курумкан в Бурятии местные жители сообщили в полицию об опасном автомобилисте. Машина ездила по центру села на большой скорости, нарушая ПДД, виляя из стороны в сторону и выезжая на полосу встречного движения.



Ориентировку получили росгвардейцы. Вскоре они заблокировали и остановили автомобиль на соседней улице. В ходе разбирательств было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.



- Задержанный 23-летний местный житель ранее уже был лишён права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя передали сотрудникам ДПС, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.







