Отправитель посылки предстал перед судом
Житель Агинского района Забайкальского края признан виновным п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство наркотических средств в крупном размере и их сбыт в административном здании».
Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчина в незаконно посредством термической и химической обработки изготовил наркотическое средство – гашишное масло общей массой 22,34 гр. Изготовленное он упаковал в два тюбика зубной пасты, которые по указанию неустановленного лица передал вместе с продуктами сотрудникам полиции в качестве посылки для содержащегося в изоляторе временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Агинский».
В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства.
Мужчина полностью признал свою вину.
- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.
В Забайкалье в ИВС в тюбике зубной пасты пытались передать наркотики
Происшествия, Фото:
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