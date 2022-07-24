В Забайкалье в ИВС в тюбике зубной пасты пытались передать наркотики

Отправитель посылки предстал перед судом



Житель Агинского района Забайкальского края признан виновным п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство наркотических средств в крупном размере и их сбыт в административном здании».



Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчина в незаконно посредством термической и химической обработки изготовил наркотическое средство – гашишное масло общей массой 22,34 гр. Изготовленное он упаковал в два тюбика зубной пасты, которые по указанию неустановленного лица передал вместе с продуктами сотрудникам полиции в качестве посылки для содержащегося в изоляторе временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Агинский».



В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства.



Мужчина полностью признал свою вину.



- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор не вступил в законную силу.

