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В Забайкалье в ИВС в тюбике зубной пасты пытались передать наркотики

В Забайкалье в ИВС в тюбике зубной пасты пытались передать наркотики
Происшествия,  Фото:pexels.com
Отправитель посылки предстал перед судом

Житель Агинского района Забайкальского края признан виновным п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство наркотических средств в крупном размере и их сбыт в административном здании».

Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчина в незаконно посредством термической и химической обработки изготовил наркотическое средство – гашишное масло общей массой 22,34 гр. Изготовленное он упаковал в два тюбика зубной пасты, которые по указанию неустановленного лица передал вместе с продуктами сотрудникам полиции в качестве посылки для содержащегося в изоляторе временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Агинский».

В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства.

Мужчина полностью признал свою вину.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край наркотики суд прокуратура

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