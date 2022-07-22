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В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу

В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Взломщик порезал ногу и не смог убежать

Ночью в селе Мухоршибирь в Бурятии сработала сигнализация на охраняемом магазине техники. Сигнал пришёл с датчика, установленного на окне.

На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе осмотра сотрудники обнаружили разбитое окно на тыльной стороне торгового центра. На окне были следы крови.

 
Такие же следы крови вскоре нашли и на траве.

- По следам крови на траве сотрудники вневедомственной охраны прошли в сторону парка. Там среди деревьев заметили силуэт неизвестного, который попытался убежать. Однако злоумышленник с порезанной ногой не смог скрыться, и был задержан после непродолжительной погони, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 28-летний безработный мужчина – был доставлен в полицию, где сознался в преступлении. Он рассказал, что разбил окно куском шлакоблока и пытался проникнуть в магазин электротехники. Мужчина хотел украсть имущество, чтобы расплатиться с таксистом, с которым он планировал доехать домой в соседнее село.


Во время проникновения вор куском шлакоблока разбил жидкокристаллический телевизор, который стоял под окном. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Росгвардия попытка кражи

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