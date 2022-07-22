В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу













Ночью в селе Мухоршибирь в Бурятии сработала сигнализация на охраняемом магазине техники. Сигнал пришёл с датчика, установленного на окне.На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе осмотра сотрудники обнаружили разбитое окно на тыльной стороне торгового центра. На окне были следы крови.Такие же следы крови вскоре нашли и на траве.- По следам крови на траве сотрудники вневедомственной охраны прошли в сторону парка. Там среди деревьев заметили силуэт неизвестного, который попытался убежать. Однако злоумышленник с порезанной ногой не смог скрыться, и был задержан после непродолжительной погони, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Задержанный – 28-летний безработный мужчина – был доставлен в полицию, где сознался в преступлении. Он рассказал, что разбил окно куском шлакоблока и пытался проникнуть в магазин электротехники. Мужчина хотел украсть имущество, чтобы расплатиться с таксистом, с которым он планировал доехать домой в соседнее село.Во время проникновения вор куском шлакоблока разбил жидкокристаллический телевизор, который стоял под окном. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.