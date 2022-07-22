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В Улан-Удэ «потушили» пожар в больнице

В Улан-Удэ «потушили» пожар в больнице
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные провели учения

По легенде учений, в одном из помещений эндокринологического центра, расположенного на территории республиканской клинической больницы имени Семашко на втором этаже здания, произошёл пожар. Администрация эвакуировала 29 пациентов и сотрудников. Трое условно пострадавших эвакуироваться не смогли.

Для их спасения и ликвидации условного пожара были привлечены 28 пожарных и семь единиц пожарной техники. На месте работали четыре звена газодымозащитной службы.

С применением спасательных устройств по лестничному маршу со второго и третьего этажа были спасены два человека. Ещё один мужчина был спасён через окно третьего этажа по автолестнице АЛ-30.



- Все условные пострадавшие были переданы прибывшим на место спасателям Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и осмотрены врачами территориального центра медицины катастроф, привлечённых к учению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Также для уточнения обстановки и координации действий привлекаемых сил и средств на место выезжала оперативная группа Главного управления МЧС России по Бурятии.

Благодаря слаженным действиям пожарных и спасателей все люди были оперативно спасены, а условный очаг ликвидирован на площади 56 квадратных метров.


- Отработка действий личного состава на таких объектах, безусловно важна, поскольку в числе пострадавших могут оказаться маломобильные граждане. Стоит также отметить, что здание эндокринологического центра построено ещё в 1960 году. Тушение таких зданий, как правило, осложняется наличием пустотных перегородок и деревянных межэтажных перекрытий, что может способствовать стремительному скрытому распространению огня, - отметил руководитель учения, начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков.

учения МЧС

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