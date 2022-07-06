Контрабандист золота из Забайкалья сядет на четыре года

Мужчины пытался вывезти в КНР золота на 32 млн рублей
В ноябре 2021 года жителя Забайкальского края суд признал виновным в незаконной перевозке драгоценных металлов и контрабанде стратегически важных товаров. Мужчину приговорили к четырём годам колонии общего режима, а также назначили штраф в 400 тысяч рублей.
Осенью 2020 года мужчина приобрёл 17 слитков золота кустарного производства общим весом около 7 кг. Драгметалл он планировал вывезти в Китай.
Чтобы тайком провезти золото через границу, он спрятал два пакета с 7 и 10 слитками золота в полости над рулём в кабине грузовика «МАЗ». Однако таможенников провести не удалось, тайник они нашли.
Стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 32 млн. рублей.
Не согласившись с приговором суда о лишении свободы, осуждённый и его защитник обжаловали его в апелляционном, а затем в кассационном порядке.
- Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы адвоката, поданной в защиту интересов осуждённого, оставив без изменения решение суда апелляционной инстанции, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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