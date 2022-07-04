Вора задержали росгвардейцы
Ночью в посёлке Нижнеангарск в Бурятии из автомобиля, припаркованного во дворе жилого трёхквартирного дома, неизвестный украл автозапчасти. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
- В ходе разбирательств было установлено, что преступление мог совершить сосед, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Ориентировку на мужчину передали сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали подозреваемого возле дома его сожительницы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный, 48-летний безработный, ранее судимый местный житель, был доставлен в полицию. Он дал признательные показания.
Выяснилось, что мужчина залез в ограду к потерпевшему, занимающемуся ремонтом автомобилей, и совершил кражу из салона незапертой автомашины. Украденные амортизаторы, рычаги подвески и «пыльники» вор продал случайному прохожему за 500 рублей, а на вырученные деньги купил спиртное.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии вор продал украденные автозапчасти за 500 рублей
Происшествия, Фото:
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