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В Улан-Удэ накрыли сеть подпольных игровых клубов

В Улан-Удэ накрыли сеть подпольных игровых клубов
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Игорную ОПГ раскрыли сотрудники МВД и УФСБ

В Улан-Удэ раскрыли ОПГ, занимавшуюся незаконным игорным бизнесом. Подпольные игровые точки находились на пяти улицах, в том числе в центре города. 

- По данным следствия, с 2020 года по настоящее время в Улан-Удэ несколько местных жителей создали организованную преступную группу, специализирующую на организации и проведении азартных игр, вне установленных игорных зон. Они подыскали нежилые помещения, расположенные преимущественно в подвальных помещениях по улицам Терешковой, Смолина, Геологическая, Свердлова, проспекту 50 лет Октября. Там они установили персональные компьютеры, подключенные к Интернету, после чего набрали персонал и стали незаконно проводить азартные игры, извлекая денежную прибыль за счет клиентов-игроков, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Преступление выявили сотрудники МВД и УФСБ. Одновременно были проведены несколько десятков обысков в игорных заведениях и в жилых помещениях, арендованных участниками группы. Обнаружены и изъято около ста системных блоков и столько же мониторов к ним, а также другое оборудование, предназначенное для азартных игр.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённое организованной преступной группой».

игорный бизнес

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