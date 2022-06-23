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Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз

Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Новосибирской области
Убийцу будут судить в Новосибирской области

33-летний житель Бурятии, убивший человека в Новосибирской области, скоро предстанет там перед судом.

По данным следствия, убийство произошло вечером 13 января в доме в рабочем посёлке Колывань Новосибирской области. Гость из Бурятии распивал спиртное с мужчинами, 32 и 38 лет, с которыми познакомился только что.

В какой-то момент во время застолья вспыхнул конфликт, и житель Бурятии напал на 32-летнего оппонента. Он нанёс ему не менее 75 ударов в область головы и тела, установило следствие. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В это время ещё один собутыльник спал в этой же комнате. Скрывая следы преступления, убийца решил избавиться от свидетеля. Он также сильно избил его. А после надавил тяжёлым предметом на грудь лежащего мужчины, так что он потерял сознание.

Решив, что вторая жертва также умер, убийца сбежал с места. Из региона он скрылся, уехав на поезде.

Однако второй мужчина выжил, и вскоре личность обвиняемого была установлена. Транспортные полицейские сняли его с поезда на станции Ачинск Красноярского края.

Полицейские Новосибирской области этапировали мужчину обратно.

В ходе предварительного следствия фигурант вину признал частично. Сейчас он дожидается суда, находясь под стражей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Колыванский суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.

Жителя Бурятии будут судить по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление». 
убийство

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