Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз

Происшествия, Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Убийцу будут судить в Новосибирской области



33-летний житель Бурятии, убивший человека в Новосибирской области, скоро предстанет там перед судом.



По данным следствия, убийство произошло вечером 13 января в доме в рабочем посёлке Колывань Новосибирской области. Гость из Бурятии распивал спиртное с мужчинами, 32 и 38 лет, с которыми познакомился только что.



В какой-то момент во время застолья вспыхнул конфликт, и житель Бурятии напал на 32-летнего оппонента. Он нанёс ему не менее 75 ударов в область головы и тела, установило следствие. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



В это время ещё один собутыльник спал в этой же комнате. Скрывая следы преступления, убийца решил избавиться от свидетеля. Он также сильно избил его. А после надавил тяжёлым предметом на грудь лежащего мужчины, так что он потерял сознание.



Решив, что вторая жертва также умер, убийца сбежал с места. Из региона он скрылся, уехав на поезде.



Однако второй мужчина выжил, и вскоре личность обвиняемого была установлена. Транспортные полицейские сняли его с поезда на станции Ачинск Красноярского края.



Полицейские Новосибирской области этапировали мужчину обратно.



В ходе предварительного следствия фигурант вину признал частично. Сейчас он дожидается суда, находясь под стражей.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Колыванский суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.



Жителя Бурятии будут судить по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление».

