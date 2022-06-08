В Улан-Удэ неизвестный водитель уничтожил дерево

Очевидцев ДТП просят сообщить любую информацию



7 июня вблизи дома №30 на улице Павлова в Улан-Удэ неизвестный водитель погубил дерево. Автомобилист наехал на него, а затем скрылся с места аварии.



МАУ «Городское лесничество» просит откликнуться очевидцев аварии.



С начала года в Улан-Удэ нерадивые водителями повредили в разной степени более восьми зелёных насаждений.

