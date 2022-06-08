Очевидцев ДТП просят сообщить любую информацию
7 июня вблизи дома №30 на улице Павлова в Улан-Удэ неизвестный водитель погубил дерево. Автомобилист наехал на него, а затем скрылся с места аварии.
МАУ «Городское лесничество» просит откликнуться очевидцев аварии.
С начала года в Улан-Удэ нерадивые водителями повредили в разной степени более восьми зелёных насаждений.
В Улан-Удэ неизвестный водитель уничтожил дерево
Происшествия, Фото:
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