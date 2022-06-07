В Улан-Удэ пассажирка такси украла телефон

Полицейские быстро раскрыли преступление



Полицейские Бичурского района по горячим следам раскрыли кражу сотового телефона в такси, сообщили в МВД по Бурятии.



Днём 31 мая в дежурную часть обратился житель района и сообщил, что его 17-летняя дочь забыла сотовый телефон в автомобиле, в котором ехала до Бичуры. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.



Полицейские оперативно раскрыли кражу. Выяснилось, что 36-летняя местная жительница обнаружила забытый гаджет на заднем сиденье автомобиля, когда села в салон после девушки. Женщина не удержалась от соблазна и украла телефон.



Отметим, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.



Сотовый телефон изъят и возвращен владелице.



На воровку возбуждено уголовное дело.



