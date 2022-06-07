Полицейские быстро раскрыли преступление
Полицейские Бичурского района по горячим следам раскрыли кражу сотового телефона в такси, сообщили в МВД по Бурятии.
Днём 31 мая в дежурную часть обратился житель района и сообщил, что его 17-летняя дочь забыла сотовый телефон в автомобиле, в котором ехала до Бичуры. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.
Полицейские оперативно раскрыли кражу. Выяснилось, что 36-летняя местная жительница обнаружила забытый гаджет на заднем сиденье автомобиля, когда села в салон после девушки. Женщина не удержалась от соблазна и украла телефон.
Отметим, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Сотовый телефон изъят и возвращен владелице.
На воровку возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ пассажирка такси украла телефон
Происшествия, Фото:
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