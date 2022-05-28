В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразились сальмонеллезом

Часть продуктов для чаепития купили в магазинах, а блюда готовили в школьной столовой
В Селенгинском районе Бурятии число отравившихся после школьного чаепития возросло до 31. Установлено, что они заразились сальмонеллезом. Следователи начали доследственную проверку.
- 26 и 27 мая в Гусиноозёрскую центральную районную больницу за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, 1 подросток и 14 взрослых местных жителей. Они после осмотра госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез», - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
Массовое отравление произошло на чаепитии в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования 25 мая. Чаепитие родители и педагоги устроили для учеников 9 и 11 классов в связи с окончанием учебного года.
Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда приготовили в школьной столовой. Дети и взрослые почувствовали недомогание после того, как поели. В последующие дни они стали обращаться за медицинской помощью. Остатки пищи изъяты для лабораторных исследований.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году массовое отравление произошло в Улан-Удэ, когда пострадали более 130 посетителей кафе «ШулэнДо». Им также был поставлен диагноз сальмонеллез.
Справка:
Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella. Чаще всего заражение происходит после употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также яиц.
Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.
Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, тошнота и частая рвота. Вскоре присоединяется диарея.
При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание организма, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. В редких случаях наступает смерть.
В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразились сальмонеллезом
Происшествия, Фото:
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