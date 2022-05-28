 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразились сальмонеллезом

В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразились сальмонеллезом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Часть продуктов для чаепития купили в магазинах, а блюда готовили в школьной столовой

В Селенгинском районе Бурятии число отравившихся после школьного чаепития возросло до 31. Установлено, что они заразились сальмонеллезом. Следователи начали доследственную проверку.

- 26 и 27 мая в Гусиноозёрскую центральную районную больницу за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, 1 подросток и 14 взрослых местных жителей. Они после осмотра госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез», - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Массовое отравление произошло на чаепитии в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования 25 мая. Чаепитие родители и педагоги устроили для учеников 9 и 11 классов в связи с окончанием учебного года.

Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда приготовили в школьной столовой. Дети и взрослые почувствовали недомогание после того, как поели. В последующие дни они стали обращаться за медицинской помощью. Остатки пищи изъяты для лабораторных исследований.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году массовое отравление произошло в Улан-Удэ, когда пострадали более 130 посетителей кафе «ШулэнДо». Им также был поставлен диагноз сальмонеллез.

Справка:

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella. Чаще всего заражение происходит после употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также яиц.

Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.

Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, тошнота и частая рвота. Вскоре присоединяется диарея.


При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание организма, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. В редких случаях наступает смерть.
отравление сальмонеллез

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП погиб 21-летний пассажир
В Бурятии в ДТП погиб 21-летний пассажир
Происшествия, 28.05.2022
В автоаварии один человек погиб и три пострадали
В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразились сальмонеллезом
В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразились сальмонеллезом
Происшествия, 28.05.2022
Часть продуктов для чаепития купили в магазинах, а блюда готовили в школьной столовой
В Бурятии на берегу реки нашли скелет
В Бурятии на берегу реки нашли скелет
Происшествия, 28.05.2022
Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины
В Бурятии психбольной ранил ножом полицейского
В Бурятии психбольной ранил ножом полицейского
Происшествия, 28.05.2022
Полицейский приехал для сопровождения молодого человека в психиатрическую больницу
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 28.05.2022
Все эти пожары возникли по вине людей
Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств
Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств
Происшествия, 27.05.2022
Генпрокуратура отметила больший объём теневого рынка незаконно добытой рыбы в ДФО
В Улан-Удэ домашняя собака повалила на землю прохожую и искусала
В Улан-Удэ домашняя собака повалила на землю прохожую и искусала
Происшествия, 27.05.2022
Калитка дома, откуда выбежала агрессивная собака, была открыта нараспашку
Двое иркутян украли у железнодорожников деталей на два миллиона
Двое иркутян украли у железнодорожников деталей на два миллиона
Происшествия, 27.05.2022
Обвиняемые похитили материалы и отправили в Московскую область
В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди
В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди
Происшествия, 27.05.2022
К умирающему мужчине подходили люди, но никто ему не помог
В Бурятии заявили о приравнивании поджогов травы к диверсии
В Бурятии заявили о приравнивании поджогов травы к диверсии
Происшествия, 27.05.2022
Ситуация с ландшафтными пожарами в республике остаётся непростой
Жители Бурятии прятал оружие на вешалке за одеждой
Жители Бурятии прятал оружие на вешалке за одеждой
Происшествия, 27.05.2022
Незаконное оружие нашли росгвардейцы
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,7
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,7
Происшествия, 27.05.2022
Землетрясение случилось после полуночи 
Двух жителей Братска, которые подожгли дом с людьми, арестовали
Двух жителей Братска, которые подожгли дом с людьми, арестовали
Происшествия, 27.05.2022
В доме находились родители и братья обвиняемой 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^