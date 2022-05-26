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В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента

В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента
Происшествия, 
Специалисты показали, как быстро огонь с сухой травы переходит на деревянный забор

На Богородском острове в Улан-Удэ провели наглядный эксперимент, чтобы показать, зачем надо вовремя убирать сухую траву.

Манёвренная группа управления по ЧС администрации города подожгла сухую траву. Сотрудники показали, как быстро огонь перекинется с травы на деревянный забор.

 
- Убирать траву следует в сентябре или до начала особого противопожарного режима. Сейчас горожане могут закопать сухую траву или поместить её в ёмкость на хранение до окончания режима, - напомнил в пресс-службе мэрии.

Сейчас в городе, как и в целом по Бурятии, действует противопожарный режим. Запрещается поджигание сухой травы и посещение лесов.

За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
пожар

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