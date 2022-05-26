В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента

Специалисты показали, как быстро огонь с сухой травы переходит на деревянный забор
На Богородском острове в Улан-Удэ провели наглядный эксперимент, чтобы показать, зачем надо вовремя убирать сухую траву.
Манёвренная группа управления по ЧС администрации города подожгла сухую траву. Сотрудники показали, как быстро огонь перекинется с травы на деревянный забор.
- Убирать траву следует в сентябре или до начала особого противопожарного режима. Сейчас горожане могут закопать сухую траву или поместить её в ёмкость на хранение до окончания режима, - напомнил в пресс-службе мэрии.
Сейчас в городе, как и в целом по Бурятии, действует противопожарный режим. Запрещается поджигание сухой травы и посещение лесов.
За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
Специалисты показали, как быстро огонь с сухой травы переходит на деревянный забор
Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе
Проверку по крупному пожару в СНТ «Лето» начали следователи
Свой дорогой телефон владелица потеряла ночью на улице
Женщину привлекли к административной ответственности
Конфликт произошёл, когда мужчина попытался спрятать алкоголь от возлюбленной
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру
Легковушка столкнулась с грузовиком
Малышку санавиацией доставили из района в Улан-Удэ
Автомобиль сбил ребёнка, возвращавшегося из школы
Во время тушения пожара из СНТ эвакуировали пять человек
Огонь перешёл на четыре дачных дома и на ферму
Проходит первый этап операции «Быт»
Мать находится в изоляторе временного содержания
Пожар произошёл в Багдарине