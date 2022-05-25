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25 мая

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В Бурятии четырёхлетний ребёнок устроил пожар

В Бурятии четырёхлетний ребёнок устроил пожар
Происшествия, 
Пожар произошёл в Багдарине

За прошедшие сутки в Бурятии установили двух виновников возгораний травы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, 24 мая в селе Багдарин Баунтовского района на территории частного двора горела сухая трава на площади 20 кв. м. Пожар устроил четырёхлетний ребёнок, который играл со спичками. Он и поджёг сухую траву.

В селе Бичура на территории частного дома из-за неосторожности при курении хозяина участка горела солома. Пожар охватил площадь 20 кв. м.

Сотрудники МЧС на собственников составят административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

пожар

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