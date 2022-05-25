В Бурятии четырёхлетний ребёнок устроил пожар

Пожар произошёл в Багдарине



За прошедшие сутки в Бурятии установили двух виновников возгораний травы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Так, 24 мая в селе Багдарин Баунтовского района на территории частного двора горела сухая трава на площади 20 кв. м. Пожар устроил четырёхлетний ребёнок, который играл со спичками. Он и поджёг сухую траву.



В селе Бичура на территории частного дома из-за неосторожности при курении хозяина участка горела солома. Пожар охватил площадь 20 кв. м.



Сотрудники МЧС на собственников составят административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.



