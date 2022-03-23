В Улан-Удэ наркоман кидался на машину ДПС







30-летний горожанин был доставлен в отдел полиции. Предварительно, у него установлен факт употребления наркотиков. После получения результатов экспертизы он будет привлечен к административной ответственности.



- В настоящий момент по факту порчи имущества проводится проверка, - уточнили в МВД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 18 марта в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пьяного неадекватного водителя. Он

30-летний горожанин был доставлен в отдел полиции. Предварительно, у него установлен факт употребления наркотиков. После получения результатов экспертизы он будет привлечен к административной ответственности.- В настоящий момент по факту порчи имущества проводится проверка, - уточнили в МВД по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 18 марта в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пьяного неадекватного водителя. Он истошно орал и закатил «шоу» с картинным падением в обморок

Ночью 18 марта экипаж ДПС нёс дежурство на улице Гагарина в Улан-Удэ. Сотрудники увидели пешехода, который шёл по дороге. На замечание полицейских мужчина не отреагировал и, подойдя к патрульному автомобилю, неожиданно бросился на капот.Мужчина вёл себя неадекватно и бился головой об автомобиль сотрудников ГИБДД.- Для безопасности гражданина полицейские применили наручники и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую помощь, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. – Внешние признаки указывали на то, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения (отсутствие запаха алкоголя, расширенные зрачки и несвязная речь).