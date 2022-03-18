В столкновении внедорожника и судна на Байкале пострадали 8 человек









- В результате происшествия пострадали восемь человек, находившиеся на судне «Хивус-10». Транспортные средства полностью уничтожены огнём, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Установлено, что на судне на воздушной подушке туристов катала фирма, которая не имела лицензии на перевозку.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



