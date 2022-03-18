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В столкновении внедорожника и судна на Байкале пострадали 8 человек

В столкновении внедорожника и судна на Байкале пострадали 8 человек
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Стали известны подробности инцидента со сгоревшим туристическим судном и «Лэнд Крузером»

В столкновении внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» и судна на воздушной подушке «Хивус-10» на Байкале пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 17 марта на льду пролива Малое море озера Байкал. В районе островов Ольхон и Огой водитель автомобиля врезался в стоящий на льду «Хивус». После оба транспортных средства загорелись.



- В результате происшествия пострадали восемь человек, находившиеся на судне «Хивус-10». Транспортные средства полностью уничтожены огнём, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Установлено, что на судне на воздушной подушке туристов катала фирма, которая не имела лицензии на перевозку.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ДТП Байкал

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