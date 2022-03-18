На льду Байкала сгорели «Лэнд Крузер» и судно на воздушной подушке

Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись
Вечером 17 марта на льду пролива Малое море озера Байкал столкнулись судно на воздушной подушке «Хивус» и внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». После оба транспортных средства загорелись. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
- К месту были направлены спасатели МЧС России. На момент их прибытия оба транспортных средства выгорели полностью, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествие произошло вне ледовой переправы. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и правоохранительные органы.
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