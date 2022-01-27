В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита



МВД по Бурятии возбудило уголовное дело о самовольной добыче нефрита в особо крупном размере. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается.









Сотрудники полиции изъяли в Окинском районе Бурятии более 7,5 тонн незаконного добытого нефрита стоимостью свыше 110 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- Пресечена противоправная деятельность работника предприятия, выполнявшего подрядные работы для геологической организации в Окинском районе. В результате нескольких экспедиций в гористую местность, расположенную в 80 километрах от ближайшего населенного пункта, оперативники установили, что злоумышленник, не имея соответствующей лицензии, организовал там добычу полудрагоценного камня. Изъята техника и 7560 килограммов нефрита. Рыночная стоимость данной партии превышает 110 миллионов рублей, - сообщила Ирина Волк.