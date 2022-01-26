 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»

Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мошенник отвлёк кассира и положил сувенирные деньги. ВИДЕО

23 января в полицию обратился старший кассир магазина самообслуживания в Иволгинске. Он рассказал, что при инкассации обнаружили билет «банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Вместо денег неизвестный подсунул «пять тысяч дублей».

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения. По записи оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Вскоре он был задержан.

Задержанный рассказал дознавателю, что нигде не работает. 23 января он распивал спиртное в компании приятелей. Когда алкоголь закончился, мужчина взял из дома настоящие деньги и «дубли».

Выбрав магазине две шоколадки и медицинскую маску, он положил на прикассовую зону настоящую пятитысячную купюру. Затем попросил продавца подать ему сигареты и, когда она отвлеклась, подменил купюру на сувенирные деньги. Сдачу – более 4,5 тысяч рублей – он потратил на спиртное.

 
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до двух лет.


По информации МВД по Бурятии 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
Происшествия, 26.01.2022
На владелицу собаки, покусавшей педиатра, составили два протокола
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
Происшествия, 26.01.2022
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим 
В Улан-Удэ произошло ещё одно тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло ещё одно тройное ДТП
Происшествия, 25.01.2022
Аварию сняли на видеорегистратор
Читинка продала квартиру и перевела мошенникам 3,5 млн
Читинка продала квартиру и перевела мошенникам 3,5 млн
Происшествия, 25.01.2022
Женщина переводила деньги на «безопасные счета»
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
Происшествия, 25.01.2022
Пьяный водитель погубил ребёнка и причинил травмы другим членам семьи
В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
Происшествия, 25.01.2022
Врачу ковид-бригады придётся уйти на больничный
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
Происшествия, 25.01.2022
Бдительность проявили сотрудники ГИБДД  
В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
Происшествия, 25.01.2022
Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Происшествия, 25.01.2022
За год на дорогах Бурятии погибли более 110 человек
В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение
В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение
Происшествия, 25.01.2022
В свёртке были не только наркотики и телефоны, но и полотно пилы по металлу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^