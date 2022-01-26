Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»







Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до двух лет.



По информации МВД по Бурятии

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

23 января в полицию обратился старший кассир магазина самообслуживания в Иволгинске. Он рассказал, что при инкассации обнаружили билет «банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Вместо денег неизвестный подсунул «пять тысяч дублей».Полицейские изучили камеры видеонаблюдения. По записи оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Вскоре он был задержан.Задержанный рассказал дознавателю, что нигде не работает. 23 января он распивал спиртное в компании приятелей. Когда алкоголь закончился, мужчина взял из дома настоящие деньги и «дубли».Выбрав магазине две шоколадки и медицинскую маску, он положил на прикассовую зону настоящую пятитысячную купюру. Затем попросил продавца подать ему сигареты и, когда она отвлеклась, подменил купюру на сувенирные деньги. Сдачу – более 4,5 тысяч рублей – он потратил на спиртное.