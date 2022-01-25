В Забайкалье работница банка оформила фиктивные кредиты на 700 тысяч

Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы



Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы посёлка Агинское. Она обвиняется в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



По версии следствия, в 2019 году женщина, являясь работником банка, оформила фиктивные договоры кредитования на жителей Агинского района на общую сумму порядка 700 тысяч рублей, а деньги присвоила.



На имущество и банковские счета обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.



