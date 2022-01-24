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В Улан-Удэ назвали причину возгорания тепловоза

В Улан-Удэ назвали причину возгорания тепловоза
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь тушили более получаса

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём, 23 января, в Улан-Удэ на железной дороге горел тепловоз. Очевидцами пожара стали многие жители города, снимками они делились в соцсетях. 

Сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии раскрыли подробности пожара.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных тепловоз горел полностью, происходил розлив топлива. Угрозы распространения пожара на соседние составы и строения не было. За 36 минут возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 75 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».

Всего в ликвидации пожара было задействовано 28 человек пожарных, пять единиц техники и пожарный поезд, на тушении использовали два генератора пены.

Пострадавших нет. 
пожар

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