В Улан-Удэ загорелся тепловоз





В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что сегодня в 13:06 от старшего диспетчера ЦППС в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о загорании локомотива на железнодорожной станции в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты Федеральной пожарной службы.



На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание отдельно стоящего тепловоза на всей площади.



На место происшествия также выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по республике.



- В 13:54 возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 72 кв.м. На месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается, - добавили в Главном управлении.



Пострадавших нет.



Очевидцы сообщают в социальных сетях о пожаре в районе Шишковки в Улан-Удэ. В паблике crimburyatia горожанин написал следующее: «Горит тепловоз на жд дороге. Напротив детского сада «Родничок», Революции, 96».Как отметили в пресс-службе ВСЖД, загорелся одиночный тепловоз.- Сегодня, 23 января, в 13:00 по местному времени на территории локомотивного депо станции Улан-Удэ произошло возгорание одиночного тепловоза. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, - рассказали в ВСЖД.На график движения поездов происшествие не повлияло.