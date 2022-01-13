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Улан-удэнец увёз на санках украденные шестиметровые трубы

Улан-удэнец увёз на санках украденные шестиметровые трубы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трубы вор продал прохожему

5 января в отдел полиции Железнодорожного района обратился 72-летний житель Улан-Удэ. Он рассказал, что неизвестный украл со двора его дачи на станции Мостовой металлические трубы длиной около шесть метров. Кражу пенсионер обнаружил, приехав зимой на дачу для её проверки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ущерб составил 115 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 38-летнего горожанина. Выяснилось, что накануне кражи мужчина приехал в мкрн Мостовой к своим друзьям. Тогда он и украл чужие трубы.

Вор вывез их на санках на территорию заброшенного дома, распилил на части и увёз на грузотакси.

Трубы он планировал сдать в пункт приёма металла, но в итоге продал прохожему за 14 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Некоторое время назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские нашли покупателя, в ближайшее время трубы будут у него изъяты.
кража

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