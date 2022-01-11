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В Братске после смерти школьницы в больнице возбудили дело

В Братске после смерти школьницы в больнице возбудили дело
Происшествия, 
Девочка больше месяца находилась в коме

В Братске 19 декабря в реанимации детской городской больнице скончалась 14-летняя девочка.

В этот же день следователи СК начали доследственную проверку. 10 января было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 4 декабря 2021 года бригада скорой помощи доставила девочку, находящуюся без сознания, в больницу. Со слов матери причиной такого состояния стала острая головная боль, сопровождающаяся судорогами. На следующий день ребёнку провели операцию. До 19 декабря девочка находилась в коме, утром её состояние ухудшилось. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, она скончалась.

- Следователи СК допрашивают медперсонал и руководство медучреждения, а также свидетелей произошедшего. Изъята необходимая медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По словам матери, «скорая» ехала 50 минут, несмотря на то, что у дочери были признаки инсульта. Региональный минздрав проводит служебную проверку.


смерть причинение смерти по неосторожности

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