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В Бурятии из горящего дома спасли детей, в том числе младенца

В Бурятии из горящего дома спасли детей, в том числе младенца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Детей спасали через окно третьего этажа

Вечером 2 декабря произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.

- На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже одноподъездного здания, была угроза распространения огня по сгораемым конструкциям дома. Подъезд был сильно задымлен. Пожарные организовали эвакуацию жителей, ещё находящихся в квартирах, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По трёхколенной пожарной лестнице из окон третьего этажа пожарные эвакуировали подростка, двух детей 8 и 9 лет, а также восьмимесячного младенца.

Остальные жильцы спускались по лестничным маршам. Всего из дома эвакуировали около 30 человек.

Хозяйка горевшей квартиры была госпитализирована в больницу.

- Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара квартира выгорела на площади 15 м.кв., повреждены домашние вещи. Распространение огня на другие квартиры не было допущено. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в новогоднюю ночь в Бурятии на пожарах погибли три человека. Ещё один смертельный пожар произошёл вечером 1 января.

Также 1 января около полуночи на пожаре в многоквартирном деревянном доме в Улан-Удэ спасли пять человек.


пожар

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