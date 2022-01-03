Детей спасали через окно третьего этажа
Вечером 2 декабря произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.
- На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже одноподъездного здания, была угроза распространения огня по сгораемым конструкциям дома. Подъезд был сильно задымлен. Пожарные организовали эвакуацию жителей, ещё находящихся в квартирах, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По трёхколенной пожарной лестнице из окон третьего этажа пожарные эвакуировали подростка, двух детей 8 и 9 лет, а также восьмимесячного младенца.
Остальные жильцы спускались по лестничным маршам. Всего из дома эвакуировали около 30 человек.
Хозяйка горевшей квартиры была госпитализирована в больницу.
- Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара квартира выгорела на площади 15 м.кв., повреждены домашние вещи. Распространение огня на другие квартиры не было допущено. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в новогоднюю ночь в Бурятии на пожарах погибли три человека. Ещё один смертельный пожар произошёл вечером 1 января.
Также 1 января около полуночи на пожаре в многоквартирном деревянном доме в Улан-Удэ спасли пять человек.
В Бурятии из горящего дома спасли детей, в том числе младенца
Происшествия, Фото:
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