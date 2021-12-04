Житель Иркутской области едва не сжёг своих близких в квартире

К счастью, людям удалось спастись



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство двух человек, и в умышленном повреждении имущества.



По версии следствия, в феврале да мужчина приехал из Братска в гости к матери и сестре в Усть-Илимск. В какой-то момент между ними произошёл конфликт и мужчина ушёл. Позже вернувшись в квартиру, он облил бензином стены коридора и вещи, находившиеся там, а также плеснул горючее на мать и сестру. Затем мужчина совершил поджог и скрылся.



Пострадавшим удалось спастись, подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам, а в дальнейшем его арестовали.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

