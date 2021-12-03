Читинец обвиняется в надругательстве над двумя мальчиками

Инцидент произошёл летом в недостроенном здании



В суд ушло дело в отношении 31-летнего жителя Забайкальского края, который обвиняется в насилии над двумя детьми. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. Читинское издание «Вечорка» передаёт, что пострадавшие – двое мальчиков.



По данным следствия, днём 21 июня обвиняемый заманил детей в недостроенное здание на улице Токмакова в Чите. Там мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.



Сейчас обвиняемый заключен под стражу, скоро он предстанет перед судом.





