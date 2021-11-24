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В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал школьный автобус

В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал школьный автобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тройное ДТП произошло в Вахмистрово

Сегодня днём в пригодном селе Вахмистрово произошла авария с участием школьного автобуса.

Здесь произошло тройное ДТП – столкнулись легковушка «Тойота Королла Спасио», внедорожник «Грейт Волл» и школьный автобус «ГАЗ».

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в результате аварии пострадавших нет. В школьном автобусе детей не было.

Аварийный комиссар от «Кузов Салон», присутствовавший на месте ДТП, сообщили, что между участниками автоаварии произошла словесная перепалка.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2020 года в посёлке Тулунжа в Улан-Удэ школьный автобус съехал в кювет. Автобус вёз детей домой из Гурульбинской средней школы. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.
ДТП школьный автобус

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