Тройное ДТП произошло в Вахмистрово
Сегодня днём в пригодном селе Вахмистрово произошла авария с участием школьного автобуса.
Здесь произошло тройное ДТП – столкнулись легковушка «Тойота Королла Спасио», внедорожник «Грейт Волл» и школьный автобус «ГАЗ».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в результате аварии пострадавших нет. В школьном автобусе детей не было.
Аварийный комиссар от «Кузов Салон», присутствовавший на месте ДТП, сообщили, что между участниками автоаварии произошла словесная перепалка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2020 года в посёлке Тулунжа в Улан-Удэ школьный автобус съехал в кювет. Автобус вёз детей домой из Гурульбинской средней школы. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.
В пригороде Улан-Удэ в ДТП попал школьный автобус
Происшествия, Фото:
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