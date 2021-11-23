В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак

Мужчина задушил собак, которых ему оставляли на попечение



Житель Прибайкальского района Бурятии, убивший и съевший двух собак, признан судом виновным в жестоком обращении с животными.



Односельчанин попросил мужчину приютить двух его беспородных собак. Их владельцу надо было на время уехать.



Мужчина согласился, но на собак у него были другие планы – он сразу решил их съесть.



«У мужчины возник прямой преступный умысел на жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, с целью употребления их в пищу», - говорится в судебных материалов.



Живодёр привёл псов в свою ограду. Сперва он накинул на шею чёрной собаки петлю из бельевой верёвки и задушил её. После проделал тоже самое с собакой белого окраса.



На него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, из корыстных побуждений, повлекшее гибель нескольких животных».



На суде мужчина полностью признал свою вину. При вынесении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также посредственная характеристика по месту жительства. Отягчающих обстоятельств нет.



В итоге живодёр отделался штрафом в 20 тысяч рублей. При этом ему дали рассрочку выплаты на пять месяцев равными частями.





