Мужчина задушил собак, которых ему оставляли на попечение
Житель Прибайкальского района Бурятии, убивший и съевший двух собак, признан судом виновным в жестоком обращении с животными.
Односельчанин попросил мужчину приютить двух его беспородных собак. Их владельцу надо было на время уехать.
Мужчина согласился, но на собак у него были другие планы – он сразу решил их съесть.
«У мужчины возник прямой преступный умысел на жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, с целью употребления их в пищу», - говорится в судебных материалов.
Живодёр привёл псов в свою ограду. Сперва он накинул на шею чёрной собаки петлю из бельевой верёвки и задушил её. После проделал тоже самое с собакой белого окраса.
На него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, из корыстных побуждений, повлекшее гибель нескольких животных».
На суде мужчина полностью признал свою вину. При вынесении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также посредственная характеристика по месту жительства. Отягчающих обстоятельств нет.
В итоге живодёр отделался штрафом в 20 тысяч рублей. При этом ему дали рассрочку выплаты на пять месяцев равными частями.
В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожарным удалось отстоять от огня дом и надворные постройки
На одном из угнанных авто парень попал в аварию
Начата доследственная проверка
Загорелся моторный отсек авто
Ребёнок, катавшийся на коньках, ушёл под лёд на глазах семиклассника
Один из них выгорел изнутри
С начала года на дорогах республики погибли 25 пешеходов
Мужчине слишком понравился гаджет иностранца
Предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч
Тайники были найдены в теплицах, общежитии и кочегарке
Инцидент произошёл рано утром
О пропаже сына заявил отец
Женщина поверила, что фирма поможет вернуть ей потерянные деньги
Один из пожаров произошёл ночью
У мужчины не было прав, чтобы управлять маломерным судном