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Читинка, лишившаяся 2,3 млн, вновь стала жертвой мошенников

Читинка, лишившаяся 2,3 млн, вновь стала жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина поверила, что фирма поможет вернуть ей потерянные деньги

За выходные в Забайкальском крае зарегистрировано шесть фактов интернет-мошенничеств, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

67-летняя жительница Читы в общей сложности отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей.

Сперва женщине позвонила неизвестная и, представившись аккаунт-менеджером компании, занимающейся торговлей ценными бумагами, предложила увеличить имеющиеся доходы. После того, как читинка согласилась внести первоначальный взнос, ей звонили разные люди и помогали ей вносить деньги. За несколько раз потерпевшая внесла 2 355 000 рублей. При этом неизвестные сообщали ей о том, что её доход увеличивается, однако при попытке вывести прибыль на банковский счёт, программа постоянно выдавала ошибку. Позже женщина поняла, что её обманули мошенники.

Через некоторое время она нашла информацию об юридической фирме, которая оказывает услуги пострадавшим от мошенников. Женщина обратилась в организацию и, желая вернуть ранее вложенные деньги, оплатила услуги фирмы в размере 195 тысяч рублей. Однако она вновь нарвалась на мошенников.

Также от мошенников пострадала и 26-летняя жительница Краснокаменска, у которой под предлогом защиты денег похитили 174 тысяч рублей.


мошенничество

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