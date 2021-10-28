В Бурятии полицейские спасли пенсионерку от дебошира

Происшествия, Фото: МВД Бурятии

В Курумканском районе участковые пресекли попытку поджога дома



Поздно вечером 25 октября в полицию обратилась 33-летняя жительница села Курумкан. Она рассказала, что к её 66-летней матери пришёл бывший сожитель и в состоянии опьянения устроил дебош. Участковый уполномоченный полиции Даши Раднаев и стажёр Баир Гомбоев тут же прибыли на место происшествия.



На крыльце жилища они застали нетрезвого сельчанина, встретившего их нецензурной бранью, а после увидели дым на веранде: горела половая тряпка и, как оказалось, была подожжена стопка газет в кладовой.



Вместе с женщинами, прятавшимися от дебошира в жилых комнатах, старший лейтенант полиции Даши Раднаев потушил возгорание: огонь грозил перейти на вещи в картонных коробках и хранящуюся в помещении верхнюю одежду.



Стажёр по должности участкового Баир Гомбоев тем временем удерживал предпринявшего попытку скрыться мужчину.



Позже полицейские выяснили, что 57-летний мужчина несколько раз ударил пенсионерку на глазах у дочери и 13-летнего внука хозяйки дома, прибежавших на помощь. А когда обидчика удалось вытолкнуть на веранду, стал угрожать им убийством и поджогом жилища.



- Благодаря своевременному прибытию правоохранителей попытка поджога, грозившая обернуться более тяжкими последствиями, была пресечена. Отметим, что ранее гражданин не судим, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



За угрозу убийством возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на поджог.

