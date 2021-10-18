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В Забайкалье обнаружены останки древнего человека

В Забайкалье обнаружены останки древнего человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Находка временно помещена в местный краеведческий музей

На участке в посёлке Кокуй Забайкальского края на глубине 1,5 метра были обнаружены останки древнего человека. Хозяин участка вызвал сотрудников полиции, на место обнаружения также прибыли сотрудники краеведческого музея и учитель истории из местной школы.

- До всестороннего обследования в лабораторных условиях делать выводы и детально характеризовать данную находку считаю преждевременным. В то же время несомненно одно – мы имеем дело с останками человека древнего возраста. Это, хочу ещё раз подчеркнуть, в связи с тем, что сюжет об этом событии попал в широкий доступ, стало поводом для порождения различных фантазий и небылиц, - рассказал кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Кокуйской средней общеобразовательной школы №2 Олег Черенщиков.

Вместе с со скелетом был найден и четырёхсантиметровый костный зубец. На данный момент находки помещены на временное хранение в местный краеведческий музей для дальнейшего изучения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край археология скелет история

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