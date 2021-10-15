Из её машины стащили сумку с документами, деньгами и украшениями
6 августа 32-летняя жительница Кабанского района Бурятии приехала в Улан-Удэ на личном автомобиле по делам. Вечером женщина припарковала автомобиль на улице Чертенкова и пошла в парикмахерскую. Выйдя через некоторое время, она обнаружила, что дверь транспортного средства открыта, а из салона украдена сумка.
В сумке находились документы, 20 тысяч рублей и золотые украшения. Женщина сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 142 тысячи рублей. Включила ли в автомобиле сигнализацию, пострадавшая не помнила.
Вскоре полицейские задержали 30-летнего подозреваемого. Следователю молодой человек рассказал, что находился на парковке и увидел, что женщина отходит от автомобиля. Подойдя к иномарке, он открыл дверь и увидел лежащую на сиденье сумку и стащил её. Документы он выбросил неподалёку от места совершения преступления, а золотые изделия продал.
Мужчина не работает, ранее неоднократно судим за квартирные кражи, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Визит в парикмахерскую для жительницы Бурятии обернулся кражей
Происшествия, Фото:
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