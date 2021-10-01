В Забайкалье выясняют причины смерти младенца

Проводится доследственная проверка



21 сентября в селе Ильинка Читинского района обнаружили тело девочки, которой был всего месяц. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



Следователи провели все необходимые проверочные мероприятия. Они осмотрели место происшествия, опросил родителей девочки. Собрали характеризующий семью материал.



Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебные экспертизы для установления причин смерти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

