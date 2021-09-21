Ему может грозить пожизненный срок
20 сентября зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего ранее судимого жителя Шилкинского района. Он обвиняется в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление.
По версии следствия, в ночь с 19 на 20 февраля 2021 года мужчина распивал спиртное вместе с женщиной и двумя знакомыми мужчинами у себя дома. После того, как женщина его оскорбила, хозяин дома решил её убить. Избив, он начал душить обидчицу, затем ножами нанёс ей удары в лицо и шею, пока она не перестала подавать признаки жизни.
Чтобы оставшиеся очевидцы не сообщили о преступлении, мужчина решил расправиться с ними. Поочередно ножами он нанёс им удары в область лица и шеи. Его приятели скончались на месте.
Утром 20 февраля женщина госпитализирована с места происшествия, медики спасли ей жизнь.
В отношении обвиняемого, который в ходе предварительного следствия признал вину в полном объёме, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд. В случае признания мужчины виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Забайкалец убил двух приятелей, чтобы скрыть преступление
Происшествия, Фото:
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