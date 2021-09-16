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Забайкалец убил женщину и спрятал тело в яме

Забайкалец убил женщину и спрятал тело в яме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Яму он выкопал в своей ограде

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Балей, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, в июне 2021 года обвиняемый убил 60-летнюю жительницу Балея. Преступление было совершено в ходе совместного застолья. Мужчина в своём доме в ходе конфликта ударил женщину кулаками по лицу, а затем ударил ножом в шею. От полученных ранений та скончалась на месте.

Затем убийца спрятал тело в яме, выкопанной в ограде своего дома.

- Преступление было раскрыто следователями совместно с сотрудниками полиции, к которым обратились родственники убитой женщины с заявлением о её безвестном исчезновении, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В ходе допросов обвиняемый полностью признал вину, указал место сокрытия тела.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
убийство

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